«I caccia da guerra? Non ne sapevamo niente» 

L’aeroporto militare di Decimomannu diventa una base logistica degli F 35, i cacciabombardieri della Lockeed-Martin, gioiello della tecnologia Usa acquistati dall’aeronautica militare. E la notizia coglie di sorpresa i sindaci della zona. «Non ne sapevamo niente». Frase forte perché le popolazioni non sono state messe al corrente di una scelta storica per la base che si estende tra Decimomannu, Villasor, San Sperate e Decimoputzu: da oggi non sarà solo ua base di addestramento di volo e tiro e una scuola di piloti, ma diventa una rampa di lancio per aerei da guerra pronti alle missioni Nato.

Disappunto

«Esprimo il mio disappunto – dice il sidnaco di Villasor Massimo Pinna – per non aver ricevuto una nota ufficiale che mi informasse di tutto questo e non rilascerò dichiarazioni sino a quando questa perverrà all’ente comunale che rappresento». L’85 percento della base militare insiste nel territorio di Villasor, primo comune che subirà, nel bene e nel male, le maggiori ricadute.

«A oggi sappiamo ancora poco di questi futuri scenari - commenta il sindaco sansperatino Fabrizio Madeddu - e del ruolo della base di Decimomannu. Sappiamo bene, invece, cosa ha significato confinare con una base Nato in attività e, fino a circa 15 anni fa, cosa significasse convivere con gli aerei che sfrecciavano sopra le teste dei residenti. Siamo consapevoli del ruolo strategico dell’aeroporto in materia di formazione e degli importanti investimenti associati, ma anche della scarsa ricaduta occupazionale ed economica per il territorio, nonostante i proclami. C'è stato di recente il cambio del comandante e, nel rinnovare la collaborazione dell’amministrazione e della comunità, attendiamo di conoscere gli sviluppi di questa notizia».

«Vogliamo più lavoro»

Più propositiva la sidnaca di Decimomannu Monica Cadeddu: «Ci attendiamo un forte incremento nelle collaborazioni con il tessuto economico locale, con ricadute positive in termini di occupazione e crescita per la nostra comunità. Questo ampliamento può rappresentare un'occasione di sviluppo per il nostro comune e l’intera regione».

Chiude il sindaco di Decimoputzu Antonino Munzittu: «Come sindaco mi sono sempre augurato che l’aeroporto di Decimomannu avesse un ruolo importante all’interno delle forze armate. A noi interessa che a fronte di una presenza militare ci sia un ritorno occupazionale ed economico per le popolazioni che confinano con la base. Un aeroporto che non ricopre nessun ruolo importante nello scacchiere non attira finanziamenti ed è destinato alla sopravvivenza. In questo caso continua a occupare pezzi di territorio e a creare degli inconvenienti senza nessuna reale contropartita. Ribadiamo la richiesta che a fronte della disponibilità dei paesi interessati ci sia da parte dei vertici militari un’altrettanta disponibilità verso le esigenze e le richieste delle popolazioni interessate che a causa della presenza della base subiscono inconvenienti e qualche fastidio».

