I bus sostitutivi? Sono un incubo 

Poche corse e viaggi troppo lunghi, spesso accompagnati da disagi: per i pendolari che da Iglesias devono raggiungere Cagliari sono pesanti le conseguenze della sospensione dei viaggi dei treni per lavori sulla strada ferrata scattata dallo scorso 1° luglio e programmata sino alla fine del 2026.

Numerosi passeggeri descrivono l’esperienza come «drammatica e stressante»: autobus soppressi, ritardi frequenti, attese interminabili sotto il sole davanti alla stazione ferroviaria e persino l’assenza di chiare indicazioni sulla fermata dei bus sostitutivi. Tanto che molti si sono visti costretti a organizzarsi con l’auto privata o con il car sharing, anche se non tutti, in un territorio che (dati Istat 2023) registra un tasso di povertà relativa del 15,9 per cento, possono permettersi l’acquisto e la gestione di un’auto: i mezzi pubblici spesso non sono un’opzione, ma l’unica possibilità di raggiungere il lavoro.

Le testimonianze

Non sorprende quindi che i pendolari chiedano un netto miglioramento del servizio: più corse da Iglesias a Cagliari e collegamenti più capillari con i centri limitrofi, soprattutto in vista dell’autunno, quando studenti e lavoratori torneranno ad affollare i trasporti.

«Sto evitando di prendere i mezzi pubblici perché ci mettono troppo tempo», afferma l’ex pendolare Sara Aurelitano: «Se hai tempo libero puoi anche permettertelo, altrimenti è un viaggio assurdo per soli 50 chilometri. A questo punto sarebbe meglio avere bus diretti fino a Cagliari». Sulla stessa linea i giovani viaggiatori Gabriele Basolu e Simona Monni. Più preoccupata Alessandra Mariotti, insegnante pendolare: «Con questa nuova formula dovrò affrontare l’anno scolastico. Già il treno era affollato negli orari degli studenti, figuriamoci i bus. Spero che aumentino la frequenza prima dell’inizio delle scuole».

L’occhio del turista

Anche qualche turista si è accorto del disagio: «Ogni anno – racconta Stefano Piermatteo, di Torino, in attesa del bus per Cagliari – passo le vacanze a Fluminimaggiore. I residenti mi hanno spiegato che ormai si rifiutano di usare i mezzi pubblici: raggiungere Cagliari è troppo complicato, si perde un’enormità di tempo».

Le conseguenze

Una situazione che, oltre a incidere sull’organizzazione quotidiana, ha effetti sul benessere psicologico. La dottoressa Claudia Corrias, che ha discusso una tesi di laurea dedicata al pendolarismo da Iglesias a Cagliari, ne parla come «fonte di frustrazione e di stress, fino a essere percepito come un’esperienza negativa. È un peccato – aggiunge – perché potrebbe invece rappresentare un’alternativa sostenibile all’uso dell’automobile, soprattutto in un territorio come la Sardegna».

Nuovi orari, nuove corse

Dal fronte istituzionale arrivano segnali incoraggianti: l’assessore alla Viabilità del Comune di Iglesias, Francesco Melis, assicura che «con la riapertura delle scuole verranno potenziati i trasporti per garantire un viaggio più veloce e scorrevole. La nostra amministrazione ha già avanzato la richiesta e dovrebbe essere accolta a breve. A giorni dovremmo avere i nuovi orari con le corse aggiuntive».

Tra speranze e promesse, i pendolari iglesienti restano in attesa che alle parole seguano fatti concreti.

