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Il caso.
19 luglio 2026 alle 00:33

«I bus? Nessun traguardo storico» 

Il Comitato Trenitalia Nuorese rilancia la nuova ferrovia Nuoro-Abbasanta 

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«Ci vuole veramente tanto coraggio a far passare una cosa del genere come un grande successo», tuona Claudio Solinas, voce del Comitato Trenitalia Nuorese. L’imminente avvio del servizio-navetta di Arst annunciato dalla governatrice Alessandra Todde, capace di collegare su gomma Nuoro ad Abbasanta, quindi alla rete ferroviaria nazionale, non piace affatto a chi da anni si batte per la nuova ferrovia Nuoro-Abbasanta. Salvatore Pes, sindaco di Sedilo, dice: «Le navette sono un errore, un palliativo. Mi sembrano quasi un ostacolo verso la nuova tratta che attendiamo con ansia».

Navette Arst

«Un risultato storico, il primo passo verso il collegamento di Nuoro alla rete ferroviaria nazionale». Così la presidente della Regione, venerdì a Nuoro, da un gremito auditorium Lilliu dell’Isre. Alessandra Todde ha svelato l’arrivo della novità, a partire dal 27 luglio. Ovvero, pullman in quantità per collegare Nuoro alla rete ferroviaria nazionale grazie al nuovo servizio intermodale bus-treno che consentirà di raggiungere la stazione di Abbasanta e di proseguire verso Cagliari, Sassari, Olbia e tutte le destinazioni servite da Rfi. La platea ha mostrato di gradire, nella giornata in cui si siglava l’accordo con la Sassonia per la corsa all’Einstein Telescope. Dal Comitato Trenitalia Nuorese, invece, è arrivata una replica piccata: «Mettere ora un pullman Arst va esattamente nella direzione opposta rispetto alla linea ferroviaria Nuoro-Abbasanta», precisa Claudio Solinas. «Proprio nel momento cruciale in cui si dovrebbe spingere per avviare il progetto della nuova tratta». Si domanda: «Si è protestato per dieci anni per avere una misura umiliante, minima? L’arrivo delle navette non è un traguardo storico per Nuoro, trattato ancora una volta come l’ultimo capoluogo di provincia italiano e sardo».

L’affondo

«Il tempo minimo di percorrenza, per raggiungere Cagliari con partenza da Nuoro, non sarà inferiore a tre ore», rimarca Solinas. «Si dice che la nostra città sarà connessa per la prima volta alla rete ferroviaria nazionale, in modo del tutto improprio e ingannevole: con un bus ma non con un treno vero». Pes conclude: «Queste misure sono un ostacolo al nostro sogno. La Regione deve pressare il ministero affinché gli interventi per la Nuoro-Abbasanta vengano fatti».

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