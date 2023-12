I bus-navetta per assistere allo spettacolo 

Per la notte di Capodanno Ctm e Comune hanno predisposto una serie di collegamenti speciali che permetteranno a tutti di arrivare nel luogo del concerto (la Fiera) a bordo dei mezzi pubblici senza dover utilizzare l’auto. Contestualmente, per tutto il giorno e la notte, saranno operativi i taxi e gli ncc per i collegamenti dentro la città e in tutta la provincia.

Il Ctm ha messo a punto un piano speciale di bus navette che partirà alle 22.30 (fino alle 4.15 del primo gennaio, l’ultima corsa), dopo la fine del turno ordinario. «Entreranno in servizio le navette di Capodanno, Interna Rossa, Esterna Rossa, Litoranea e Linea 9 che saranno attive dalle 22.30 a mezzanotte e dall’1 in poi con le seguenti ultime corse da piazza Matteotti: Interna rossa 3.50, Esterna Rossa 3.30, Litoranea 3.15, Linea 9 3.30».

La circolare interna collegherà tutti i quartieri della città con l’area del concerto; la circolare esterna, invece, viaggerà da e per l’hinterland, cioè Quartu, Quartucciu, Selargius e Monserrato, Pirri; la Litoranea per Auartu e Margine Rosso, infine la Linea 9 collegherà Cagliari con Elmas, Assemini e Decimomannu. Il Ctm avverte che si effettueranno, a richiesta, tutte le fermate presenti lungo il percorso. Per garantire la sicurezza dei passeggeri, in tutti i bus è prevista a bordo la presenza di una guardia giurata. Orari sull’app Busfinder. ( ma. mad. )

