I bus dell’Arst nel mirino dei vandali 

Atti vandalici nei pullman Arst di Nuoro e provincia. Di recente, esterni e interni sono stati danneggiati. I danni vanno da quelli minori, come la rottura delle prese usb contenute all’interno del mezzo, sino a quelli maggiori degli esterni, come gli specchietti e i fari anteriori. Il direttore dell’Arst, Carlo Poledrini, a tal proposito afferma: «Gli autobus purtroppo subiscono danneggiamenti minori frequenti. Per quanto riguarda gli interni, abbiamo le immagini registrate e, qualora le forze dell’ordine riuscissero a individuare i responsabili, procederemo di conseguenza».

Negli scorsi anni sono stati sostituiti oltre centocinquanta bus, migliorando il servizio ed eliminando i mezzi datati che per lungo tempo sono stati un grosso problema per gli studenti, e non solo. In passato, infatti, i giovani passeggeri lamentavano che l’acqua piovana filtrasse dentro i bus, sui sedili e tra i vetri come pure la sporcizia soprattutto nella fascia oraria dedicata alle scuole. Ora il problema parrebbe essere stato risolto con nuovi mezzi di trasporto dotati di alcuni confort (come appunto la possibilità di caricare i dispositivi elettronici tramite presa usb), sedili comodi, controlli e pulizia più frequenti. Ma c’è chi non rispetta e li prende di mira con nuovi danneggiamenti. (g. pit.)

