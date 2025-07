«I bus del Ctm arrivino anche a Sestu» 

Per tanti è un sogno, per qualcuno è un obiettivo, forse un giorno sarà anche una realtà. Il Ctm a Sestu potrebbe arrivare davvero, lo chiederà la capogruppo Pd e consigliera di minoranza Michela Mura con una mozione che sarà discussa in Consiglio comunale nella seduta di martedì prossimo firmata anche da Fabio Pisu, Valentina Meloni e Valentina Collu.

La petizione

Ed è stata creata anche una petizione online per dare maggiore visibilità e rilevanza a questo appello. Sestu è infatti al momento l’unico Comune dell’hinterland cagliaritano dove gli autobus Ctm non passano, e l’unico servizio è quello fornito da Arst. È sempre stato così, ma qualcosa potrebbe cambiare: «Il 31 dicembre 2026 scadrà il contratto biennale di servizio tra Ctm e Regione e nei prossimi mesi verranno rideterminati i chilometri da assegnare per il nuovo trasporto pubblico locale», spiega infatti Michela Mura. «Ecco perché questo è il momento di essere parte attiva nel delineare una nuova programmazione che garantisca la presenza del Ctm a Sestu e integri la nostra città in maniera più efficiente nel sistema di trasporto pubblico metropolitano».

Coinvolti i cittadini

La petizione diventa dunque un modo per coinvolgere i cittadini: «Non è solo un atto formale, ma un vero e proprio invito alla partecipazione collettiva. Ci impegneremo in Consiglio Comunale affinché si svolga una discussione aperta, trasparente e costruttiva per delineare una strada chiara e condivisa che favorisca il raggiungimento di un risultato di vitale importanza» , continua Michela Mura.

«Servizio più efficiente»

Da anni la consigliera porta avanti una campagna per migliorare i trasporti pubblici nella cittadina, e, del resto, basta ascoltare gli abitanti per capire come il servizio Arst abbia perlomeno margini di miglioramento, tra posti e corse insufficienti. «I mezzi Arst la mattina dopo poche fermate sono già stracarichi», spiega Maria Grazia Concu, «i ragazzi non possono salire e i genitori devono accompagnarli a scuola; e poi la maggior parte va in piazza Matteotti a Cagliari, e da lì bisogna prendere un altro mezzo Ctm se occorre andare altrove». Oppure Eleonora Ardu: «Come studentessa e lavoratrice, so bene quanto sia difficile muoversi con l’attuale servizio. L’arrivo del Ctm a Sestu non è un lusso, ma una necessità per garantire un trasporto efficiente e dignitoso». Gaia Ruggeri continua: «Avere il Ctm a Sestu significherebbe poter restare a Cagliari anche la sera, uscire nel weekend, tornare a casa in sicurezza. Anche noi giovani meritiamo di vivere con le stesse possibilità degli altri». Ora spetta alla maggioranza dire la sua nella prossima seduta di Consiglio Comunale mentre la petizione ha già raggiunto centinaia di firme.

