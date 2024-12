I bronzi di Monte Sa Idda  oggi ritornano a Decimoputzu 

“Dai Musei nazionali di Cagliari. Verso casa”, dopo due anni, replica a Decimoputzu. La prima volta fu il 10 dicembre 2022 con la neolitica Dea Madre de su cungiau de Marcu, idolo in alabastro, perturbante nella sua assoluta bellezza. Oggi sarà la volta de “Il ripostiglio dei bronzi di Monte Sa Idda”. Dopo 110 anni dal ritrovamento, i bronzi nuragici tornano a Decimoputzu per farsi conoscere da vicino. Riportare, per un giorno, reperti nei loro luoghi è una delle prime decisioni della Direzione e del CdA dei Musei nazionali di Cagliari, quando, per Decreto del Consiglio dei ministri, l’allora Museo archeologico di Cagliari divenne, nel novembre del 2020, Istituto autonomo del Ministero della Cultura. Autonomia che è generativa.

L’idea

Il progetto ebbe il suo battesimo a Bultei con la visita ad limina della navicella nuragica più grande che si conosca. Fu trovata nel comune del Goceano nel 1949 e pubblicata da Giovanni Lilliu. Quella prima volta tracciò una modalità che ha funzionato: tematizzare i manufatti; rendere omaggio ad un grande studioso e ai luoghi del ritrovamento; testimoniare che il museo cagliaritano, fondato da Carlo Felice nel 1800, è la memoria della cultura materiale della Sardegna tutta. Un luogo di relazioni tra le fasi del mondo antico e tra queste e la nostra contemporaneità. Un luogo di coesione e, perché no, di cura. La bellezza è terapeutica. Accompagnare i reperti contestualizzandoli nei territori del ritrovamento; le modalità di questo, unitamente al profilo degli scopritori, invera la volontà di sindaci e amministratori locali di agire pratiche educative. L’intenzionalità di rifondare comunità educanti. Sanno, come molti, che la vera tutela consiste nella consapevolezza del valore dei luoghi e che la valorizzazione non può che essere autocoscienza. Altrimenti è marketing, nei casi migliori o, peggio, propaganda pur, variamente, tematizzata e occultata. La storicità del paesaggio con le sue declinazioni e la protezione dello stesso, non è forse tra principi della Costituzione? La percezione che i residenti hanno dei luoghi che abitano non è forse riconosciuta, dal 2000, nella Convenzione europea del paesaggio?

Traiettoria

Il progetto “Dai Musei nazionali di Cagliari. Verso casa” indirizza alla fruizione attiva. Una traiettoria, quella pedagogica, già presente in Antonio Taramelli l’archeologo che allestì con Dionigi Scano, tra il 1904 e il 1906, il Museo archeologico in piazza Indipendenza. Allestimento che, nelle linee generali, ha resistito fino al trasferimento nella Cittadella dei Musei, nel 1993. Taramelli è uno snodo dell’archeologia. Figura complessa dal punto di vista ideologico nella Sardegna e nella Cagliari tra primo Novecento e l’affermarsi del Fascismo. Firmò molti rinvenimenti archeologici. Anche nel caso dei bronzi di Decimoputzu, il resoconto della scoperta, in Notizie degli Scavi di Antichità del 1915 e in Monumenti Antichi dei Lincei del 1921, riferisce di una scrittura mirabile. Ecco perché il racconto dei due pastori desulesi, transumanti, come è accaduto per generazioni, verso i Campidani, con i bronzi nuragici dentro una bisaccia; la trattativa per l’acquisto; è da leggere non solo nelle aule di Decimoputzu. Anche l’iniziativa “Dai Musei nazionali di Cagliari. Verso casa” non è la narrazione di un ritrovamento ma uno squarcio delle tante isole che l’insularità sarda contiene. Ecco perché a Decimoputzu, dopo i saluti del sindaco, Antonino Munzittu, Francesco Muscolino, direttore dei Musei nazionali di Cagliari, tematizzerà il rinnovamento che i Musei hanno avviato, anche in vista, nel 2025, del 225° anniversario dell’istituzione. A seguire Sandro Dettori, già docente dell’Università di Sassari col suo racconto sui paesaggi di Decimoputzu e dintorni; Davide Schirru, funzionario archeologo dei Musei nazionali che interverrà sui bronzi di Monte Sa Idda nel contesto delle Età del bronzo e del ferro. Per chiudere con chi scrive con qualche considerazione su Antonio Taramelli.

