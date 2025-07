I bronzetti di Loddo sul Wall Street Journal 

Non è decisamente un fatto di tutti i giorni essere menzionati sul Wall Street Journal. Andrea Loddo, lanuseino, archeologo sperimentale, molto conosciuto e apprezzato per il suo lavoro di sperimentazione e divulgazione, non poteva certo aspettarsi di essere citato in un articolo dell'autorevole quotidiano americano. Ma tant'è. In un pezzo a firma del giornalista Dominic Green, membro della Royal Historical Society, dal titolo Mediterranean Crossroads si fa riferimento al libro di Jeff Biggers "In Sardinia. An Unexpected Journey in Italy" dove a sua volta viene menzionato il lavoro di Loddo.«Sono profondamente onorato di essere stato citato dallo scrittore di successo Jeff Biggers e dal The Wall Street Journal per il mio lavoro di archeosperimentazione e divulgazione, - dice Loddo - un cammino lungo 15 anni dedicato alla nostra Sardegna millenaria, alla cultura nuragica, alla divulgazione e alla sperimentazione sul campo. Ho conosciuto Biggers durante una delle mie attività di realizzazione di un bronzetto nuragico ed è rimasto colpito dal mio modo di raccontare e avvicinare le persone alla nostra storia». Nell'articolo Loddo viene definito come «experimental archaeologist and performance artist», e si parla del suo lavoro di riproduzione di figure di bronzetti e oggetti di con le tecniche artigianali dell'epoca nuragica.

