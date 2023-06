I brasiliani diventati sardi: «L’Isola è la nostra casa» 

Da Santos a Cagliari. È il percorso di Sergio Rocha: l’inizio nel settore giovanile nel Santos, insieme all’ex Milan Robinho, poi il calcio a 5, l’arrivo in Italia e l’approdo in Sardegna: «Nel 2008 a Sassari la prima volta e poi nel 2011 a Sestu per restarci». Tutto per ricorrere un sogno: «Volevo diventare un calciatore vero, spinto anche dalla mia famiglia. La Sardegna mi ricorda il Brasile. Oramai mi sento sardo: quando mi chiedono da dove arrivo, rispondo dalla Sardegna». L’ultima stagione a Mogoro, in serie C1: «Ma mi sto laureando in Scienze Motorie e ho le abilitazioni per svolgere il ruolo di allenatore. Ma ho ancora bisogno di calciare quel maledetto pallone».

Mietto vive, gioca e segna a Elmas. Nato a Jundiaí, comune nello stato di San Paolo, ha iniziato a giocare a calcio a 5 nell’Esportiva nel 1986. L’arrivo in Sardegna nel 2009: «Nel Domus, in A2, grazie a Junior Ferreira, altro brasiliano che vive qui». Mietto gira molte squadre, poi decide di stabilizzarsi in Sardegna. «Mi hanno colpito il meraviglioso mare e la natura, il clima e la gente». Le differenze, sul fronte del calcio a 5, rispetto al Brasile sono molte. «C’è un abisso. Già da piccoli a 6 7 anni ti insegnano l'agonismo vero con provini, campionati, arbitri, tifo». Il futsal è la sua vita: «Spero di continuare. Dove? Oramai mi sento sardo, e di Elmas: qui ho la casa e il mio lavoro».

Sono arrivati in Sardegna da oltre dieci anni per giocare a calcio a 5. Si sono trovati bene, innamorandosi di Cagliari e dell’Isola. Probabilmente resteranno qui per sempre: si sentono quasi più sardi che brasiliani. È la storia di Pascal Mietto, 42 anni, Sergio Rocha (38), Sergio Eduardo Alves Carneiro, per tutti Serginho (41), Wilson Santos Araujo (40) e Deivison Douglas Pinheiro Viegas (42): hanno in comune la grande passione per il “futsal”, calcio a 5, e per la Sardegna, diventata una seconda patria.Mettono a disposizione esperienza, classe e tecnica da giocatori o allenatori.

Sono arrivati in Sardegna da oltre dieci anni per giocare a calcio a 5. Si sono trovati bene, innamorandosi di Cagliari e dell’Isola. Probabilmente resteranno qui per sempre: si sentono quasi più sardi che brasiliani. È la storia di Pascal Mietto, 42 anni, Sergio Rocha (38), Sergio Eduardo Alves Carneiro, per tutti Serginho (41), Wilson Santos Araujo (40) e Deivison Douglas Pinheiro Viegas (42): hanno in comune la grande passione per il “futsal”, calcio a 5, e per la Sardegna, diventata una seconda patria.Mettono a disposizione esperienza, classe e tecnica da giocatori o allenatori.

Professione bomber

Mietto vive, gioca e segna a Elmas. Nato a Jundiaí, comune nello stato di San Paolo, ha iniziato a giocare a calcio a 5 nell’Esportiva nel 1986. L’arrivo in Sardegna nel 2009: «Nel Domus, in A2, grazie a Junior Ferreira, altro brasiliano che vive qui». Mietto gira molte squadre, poi decide di stabilizzarsi in Sardegna. «Mi hanno colpito il meraviglioso mare e la natura, il clima e la gente». Le differenze, sul fronte del calcio a 5, rispetto al Brasile sono molte. «C’è un abisso. Già da piccoli a 6 7 anni ti insegnano l'agonismo vero con provini, campionati, arbitri, tifo». Il futsal è la sua vita: «Spero di continuare. Dove? Oramai mi sento sardo, e di Elmas: qui ho la casa e il mio lavoro».

L’amore per il pallone

Da Santos a Cagliari. È il percorso di Sergio Rocha: l’inizio nel settore giovanile nel Santos, insieme all’ex Milan Robinho, poi il calcio a 5, l’arrivo in Italia e l’approdo in Sardegna: «Nel 2008 a Sassari la prima volta e poi nel 2011 a Sestu per restarci». Tutto per ricorrere un sogno: «Volevo diventare un calciatore vero, spinto anche dalla mia famiglia. La Sardegna mi ricorda il Brasile. Oramai mi sento sardo: quando mi chiedono da dove arrivo, rispondo dalla Sardegna». L’ultima stagione a Mogoro, in serie C1: «Ma mi sto laureando in Scienze Motorie e ho le abilitazioni per svolgere il ruolo di allenatore. Ma ho ancora bisogno di calciare quel maledetto pallone».

Quasi vent’anni

L’anno prossimo saranno vent’anni di permanenza a Cagliari. Sergio Eduardo Alves Carneiro, per tutti Serginho, 41 anni, è nato a Mairinque (San Paolo) e gioca nella squadra del suo comune dall’età di sei anni. La passione per il pallone è di quelle travolgenti: nel 2004 il trasferimento in Sardegna. Per restarci. «Sono arrivato tramite un amico, Fabio Previdelli». L’anno dopo il matrimonio con Fabiana e poi la nascita di Noah. «Da quel momento abbiamo deciso di restare in Sardegna. Ha una bellezza indiscutibile e i sardi ci hanno fatto sentire a casa. Oramai mi sento sardo. Collaboro con diverse società. Giocare? Vedremo. Ora che sono grande potrei smettere».

Professione Futsal

Il suo sorriso è contagioso. Ma Wilson Santos Araujo, 40 anni di Rio de Janeiro, ha regalato giocate, tecnica e tattica nei campi di calcio a 5. Ora è allenatore. «Ho iniziato a giocare a calcio a 5 a 6 anni nel Bangu Atletico Clube». Il trasferimento in Italia nel 2001, poi nel 2003 l’arrivo in Sardegna «tramite un ex compagno brasiliano che mi parlava di questa Isola meravigliosa e del popolo sardo». Wilson resta colpito «dalle grandi tradizioni e l’orgoglio dei sardi per la loro terra». Il matrimonio con una sarda e la nascita di due figli limitano la nostalgia per il Brasile: «Andare via non è stato facile ma grazie a Dio ne è valsa la pena: qui sono felice». Sul calcio a 5, il divario è ampio: «In Brasile si vive lo sport con un’intensità e mentalità diversa. Giochiamo tanto tutto l'anno».

Ancora in campo

Chi gioca ancora, mettendo in mostra la grande classe, è Deivison Douglas Pinheiro Viegas: 42 anni e tanta voglia di giocare. «Ho iniziato a 12 anni. Sono arrivato in Sardegna nel 2008: il mister sardo Luca Catta è andato a cercare giocatori in Brasile. E mi ha portato ad Assemini. Mi sono sentito a casa: l’Isola è meravigliosa, con il mare ed il clima simili al Brasile». Sposato nel Comune di Elmas con una brasiliana, è papà di due figlie. Sul futsal in Italia c’è molto da fare: «In Brasile si lavora di più sulla tecnica di base. E si fa con il calcio a 5. Poi si passa al calcio a 11».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata