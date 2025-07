I bracconieri finiscono in trappola 

Doppietta selvaggia sulla Costa Verde. Denunciati due bracconieri di Arbus, Sergio Dessì, operaio, e Ignazio Dessì, allevatore, rispettivamente di 46 e di 55 anni. Si è conclusa con successo l’importante operazione antibracconaggio eseguita dai carabinieri della Compagnia di Villacidro, in servizio nella caserma estiva del villaggio turistico di Torre dei Corsari. I due sono stati sorpresi mentre cacciavano di notte, in località Sa Caddaia, vicino a Funtanazza. Denunciati in stato di libertà, i relativi provvedimenti sono stati inviati alla Procura della Repubblica per gli adempimenti di competenza.

Lotta al bracconaggio

Durante un controllo lungo il litorale di Arbus, i militari hanno colto i Dessì in flagranza di reato: una battuta di caccia notturna, all’1,15 di martedì, e in un periodo di divieto generale dell’esercizio venatorio. Sorpresi mentre utilizzavano un fucile semiautomatico Benelli M1 Super 90 e munizionamento “spezzato”, espressamente vietato nella caccia agli ungulati. Nel corso dell’intervento, all’interno del cassone di un Nissan Navara, di proprietà dell’operaio, hanno trovato i corpi appena abbattuti di un daino e di un cinghiale adulto. Le carcasse degli animali, il fucile e le cartucce sono stati sottoposti a sequestro. I reati contestati ai due indagati vanno dall’abbattimento di mammiferi protetti all’esercizio della caccia di notte e nei mesi di divieto fino all’uso di munizioni non consentito, il tutto in completa violazione delle disposizioni nazionali e regionali a tutela della fauna selvatica. Qualora dovesse essere accertata la loro colpevolezza, i due uomini rischiano l’arresto da tre mesi a un anno e una severa ammenda. Saranno segnalati anche all’autorità amministrativa per la revoca del porto d’armi.

Fauna selvatica

L’operazione s’inserisce nell’ambito delle attività di controllo dei carabinieri per la salvaguardia del patrimonio ambientale e faunistico nel territorio di Arbus. Soprattutto nell’area militare del poligono di Capo Frasca, invasa particolarmente dai daini, mentre i cinghiali, affamanti, continuano a spingersi sul litorale. In giro tra i viali e i giardini delle villette estive danneggiano arredi esterni ed ingressi.

RIPRODUZIONE RISERVATA