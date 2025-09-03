«I box a Sant’Elia? Da piazza Nazzari non ci si sposterà» 

L’idea, molto più di una provocazione, l’ha lanciata due giorni fa con un post su Facebook la consigliera di minoranza Stefania Loi (Foi): di fronte alle criticità del mercato provvisorio di piazza Nazzari (il riferimento è all’episodio della settimana scorsa con la pioggia caduta all’interno della struttura che è, va ricordato, all’aperto) «una soluzione immediata e concreta potrebbe essere quella di consentire, a chi lo desidera, un trasferimento temporaneo nel mercato civico di Sant’Elia», scriveva la consigliera Loi. Tocca all’assessore alle Attività produttive Carlo Serra spiegare perché l’idea è irrealizzabile. «Premesso che il finanziamento per rifare il mercato di San Benedetto è stato concesso per avvantaggiare gli imprenditori locali», cioè i concessionari, «San Benedetto è un simbolo della città, il mercato lo fanno coloro che li ci lavorano. È stato deciso di realizzare la struttura provvisoria in piazza Nazzari proprio perché un trasferimento in massa verso altri mercati», in questo caso a Sant’Elia, «avrebbe significato modificare», in peggio, «la vita e l’attività economica di chi al mercato ci lavora. Siamo consapevoli delle fragilità di un mercato provvisorio e all’aperto, ma il fatto di poter restare a San Benedetto vale il disagio. Difficoltà che gli operatori affrontano con professionalità». ( ma. mad. )

