C’è un male oscuro che sta devastando le foreste dell’Isola. Un cocktail micidiale fatto di siccità e di un fungo che rende interi territori boschivi di un color giallo-rosso in mezza Sardegna e di recente ha attaccato anche i lecci del monte Ortobene, polmone verde di Nuoro. Non certo un bello spettacolo per chi salirà in cima, il 29 agosto, per la festa del Redentore.

a pagina 5