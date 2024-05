I boschi della Sardegna  presidi della salvaguardia dell’ambiente e non solo 

Chi ha detto che ciò che è bello non possa essere anche utile e produttivo? I boschi, per esempio. Sono un patrimonio isolano di grande pregio, e, nello stesso tempo, fonte di ricchezza per le comunità. Valore paesaggistico e valore economico vanno insieme, alle giuste condizioni, certo, ma non sono incompatibili. Quali siano le “giuste condizioni” sarà l’oggetto della consueta lectio di domani dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio, organizzati dai Musei nazionali di Cagliari e curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino. Nella basilica di San Saturnino a Cagliari, alle 18, Silvio Cocco, direttore dell'Ispettorato forestale di Iglesias e ufficiale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna, terrà una lezione su “Boschi e paesaggi forestali della Sardegna, fra storia e cultura”.

Oltre il luogo

«Il mio contributo alla riflessione sul paesaggio», precisa il direttore, è «il punto di vista tecnico e specialistico sulla tematica del bosco e la sua polifunzionalità». Già, perché troppo spesso le persone si limitano a coglierne la bellezza, senza accorgersi che una selva è molto di più che un luogo in cui passeggiare o dei tronchi per far legna. Piuttosto, è «un’entità dinamica. Le piante sono soggetti vivi con un proprio temperamento». Rispettarle, secondo Cocco, vuol dire tenere conto delle loro caratteristiche e dell’ecosistema in cui sono inserite.

Valore

L’importanza delle foreste non è solo estetica, o paesaggistica, ma protettiva dell’ambiente: sono presidi contro il dissesto idrogeologico, serbatoi di carbonio, barriere contro l’inquinamento acustico, depuratori dell’aria. Una buona gestione del patrimonio forestale è compatibile con il suo sfruttamento economico, anzi, precisa l’ufficiale forestale: “la selvicoltura è per sua definizione sostenibile”. Ciò che occorre è un piano di gestione razionale e lungimirante, che, tuttavia, ne salvaguardi la valenza simbolica e identitaria per le comunità che gli crescono intorno.

Immaginario

Nell’immaginario delle persone, anche grazie a una lunga tradizione narrativa, il bosco è un luogo magico che ispira paura, e da cui è meglio tenersi alla larga per evitare di perdersi. In altri casi, per evitare incontri spiacevoli con banditi, vagabondi, eremiti.

Mongiu

Eppure, osserva Maria Antonietta Mongiu, «per millenni il bosco è stato, soprattutto, fonte di cibo e di energia: si pensi al carbone, ai materiali con cui costruire imbarcazione, case, attrezzi, mobili, suppellettili». Solo di recente è stato considerato spazio geografico soggetto a tutela pubblica dal punto di vista ambientale, ecologico e paesaggistico.

Estensione

Nella nostra Isola, in base alla Carta della vegetazione, i paesaggi forestali occupano il 30 per cento della superficie, il rimanente sono paesaggi zootecnici, agrari, naturali e costruiti. A seconda delle zone, vi è una grande varietà di piante: dalla macchia mediterranea agli olivastri, fillirea, roverella, leccio, per citarne alcuni. Un patrimonio di verde che deve perpetuarsi per le generazioni future.

