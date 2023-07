I borghi delle vacanze senz’acqua 

Ancora emergenza idrica sul litorale di Siniscola. Disagi anche a Posada che ha risolto attivando dal potabilizzatore di Monte Longu. La situazione più critica si registra nelle frazioni balneari di Siniscola, invase dai vacanzieri. Abbanoa attiva il servizio con le autobotti, da oggi: distribuzione dalle 9 alle 16 tutti i giorni a “Sa Petra Ruia”, in via Mare Mediterraneo. A oltre ventiquattr’ore dall’improvvisa interruzione della distribuzione, la situazione si aggrava e resta ancora da capire cosa ci sia all’origine del disservizio. Ieri la situazione appariva più complessa rispetto al giorno prima, quando erano rimasti a secco i rubinetti delle frazioni di La Caletta, Sa Petra Ruja e Santa Lucia. I disagi si sono allargati a Posada.

Il sindaco

Fino a ieri al Comune di Siniscola Abbanoa non avrebbe dato alcuna comunicazione sulle cause del guasto e sui tempi per il ripristino dell’erogazione. «Non siamo riusciti a sapere cosa sia effettivamente successo - dice il sindaco Gian Luigi Farris -. Unica cosa certa è che anche quest’anno quando le nostre località si riempiono di turisti, il servizio idrico conferma di non essere adeguato alle esigenze del territorio. Per questo motivo ho deciso di presentare un esposto nei confronti di Abbanoa per interruzione di servizio pubblico».

A Posada

L’emergenza si è allargata all’abitato di Posada, dove i residenti e i tanti turisti ieri si sono risvegliati con l’amara sorpresa di non avere acqua potabile. I disagi sono rimasti limitati a poche ore: giusto il tempo di mettere in funzione il potabilizzatore di Monte Longu, che in qualche modo ha sopperito al fabbisogno nella parte bassa del paese, a parte il centro storico dove la poca pressione non ha consentito di approvvigionare le abitazioni vicine alla rocca.

Sarule e Orani

Pressione dell’acqua instabile nelle case di Orani e dintorni. «Ci sono due perdite enormi, sembra un fiume», dice il sindaco di Sarule, Paolo Ledda, dopo l’ennesima rottura della condotta di Sas Tancas, avvenuta ieri mattina. Da inizio anno già una ventina gli interventi, mentre Sarule, Orani, Orotelli e Oniferi si trovano a secco più volte al mese. Gli operai di Abbanoa sono accorsi subito, ma i cittadini dei 4 paesi temono nuovi disagi. Secondo Abbanoa, la condotta di Sas Tancas è la più critica della provincia.

