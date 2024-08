I bomber Cirotto e Federicci per il Li Punti 

Ultimi movimenti di mercato nei campionati dilettanti. In Eccellenza, il Li Punti ha tesserato gli attaccanti Nicolò Cirotto (classe 2002), ex Coghinas e Città Castelsardo, e Santino Federicci (2005), ex Scanzano Jonico e Corrasi Oliena, i centrocampisti Juan Ignacio Centeno (1995), che aveva già giocato con i sassaresi e con Calangianus, Luogosanto e Villasimius, e Luigi Barbieri (1998), ex Policoro, Geraci, Mazara e Vittoria. Confermati il centrocampista Fabio Castigliego (2003) e il difensore Stefano Ruiu (2005).

Il San Teodoro Porto Rotondo conferma il difensore e capitano Riccardo Muzzu, il portiere Luca Melis e il difensore Simone Spano. La squadra è stata affidata a Pasquale Malu. Roberto Bavaro sarà il vice e guiderà pure la Juniores. Il Carbonia blinda il centrocampista Lorenzo Perna (2007).

In Promozione, il vice presidente del Castiadas, Matteo Frau annuncia l'arrivo del centrocampista argentino Lucas Szafran Agustin che ha giocato nella massima serie argentina col San Martin de San Juan e ha indossato le maglie di Breno e Borgosesia in Serie D, e Darfo Boario, Tharros e Sersale in Eccellenza. Presi pure Marco Miccoli, ex Francavilla, Brindisi, Ostuni, Masagne e giovanili del Foggia e Lecce, Giovanni Alberto Maria Pensa, ex Vigevano, Robbio e Villasimius, il promettente Fabio Cadoni, ex Gigi Riva, Nicolò Setzu, ex Selargius e Sigma e Matteo Murru, con esperienze con La Palma, Cos e giovanili del Muravera.

Il Lanusei ha raggiunto l’accordo con l’attaccante italo-brasiliano Alfredo Francisco Martins (1992), con un passato nei professionisti in Brasile, Portogallo e Bulgaria, e col centrocampista Federico Usai (1994), la scorsa stagione alla Nuorese. Matteo Carta fa ritorno al Santa Giusta dopo l’esperienza con la Sanverese. Confermato in gialloverde Alessio Pavcic.

RIPRODUZIONE RISERVATA