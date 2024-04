I bomber bianconeri nel mirino di Mina 

In un Cagliari dove tutti hanno le stesse possibilità di giocare e tutti sono uguali, c'è chi è un po' più uguale degli altri. Tanto che lo stesso Claudio Ranieri, nella conferenza stampa di presentazione della sfida di stasera con la Juventus, lo ha ammesso senza nascondersi: «Lui sta diventando un giocatore imprescindibile...». Lui è Yerry Mina, il difensore colombiano che, con qualche mese di ritardo, è sbarcato in Sardegna per mettere a disposizione del tecnico e dei nuovi compagni un carico di esperienza e cattiveria che tanto mancava ai rossoblù.

Guai a chi molla

Dal suo arrivo, ha saltato solo una gara, quella di Monza. E non è un caso che proprio in Brianza sia arrivata l'unica sconfitta nelle otto gare giocate dopo la scossa del post partita con la Lazio. Mina si porta appresso qualche acciacco, ma Ranieri sa di poter contare sul suo spirito di sacrificio e, idealmente, gli ha già messo una maglia da titolare per la sfida di questa sera contro la squadra di Allegri. «Dà sicurezza a tutta la squadra. Certo, ha pochi giorni per recuperare. Ma il ragazzo c'è, è determinato, anche a San Siro ha voluto giocare a tutti i costi. Ed è logico che lo metterò in campo, non sono così autolesionista da non farlo giocare». Linea a tre o a quattro, quindi, Yerry è pronto a prendersi il suo posto nel cuore della difesa, dove gli sono bastati pochi allenamenti per guadagnarsi il bastone del comando. A Milano, due suoi errori hanno portato prima al gol di Thuram (mancato fuorigioco) e al rigore trasformato da Calhanoglu (tocco con la mano), ma ha anche fatto girare al largo i nerazzurri, con le buone o con le cattive. Marcature fisiche e psicologiche, con gli avversari che dopo i primi contatti preferiscono cercare strade alternative. Stasera ha pronto un trattamento speciale per Vlahovic (5 gol nelle otto gare giocate contro il Cagliari con Fiorentina e Juve), con l'obiettivo di tenerlo lontano dalla porta di Scuffet e continuare a trascinare i compagni verso la salvezza.

