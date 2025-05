I binari della metro ridotti a una discarica 

Rifiuti e inciviltà in via Muzio Scevola. C’è chi ha attaccato un foglio, sul guardrail, chiedendo di non scambiare la strada per un bagno pubblico. Ma nei pressi dei binari della metropolitana leggera, quello non è l’unico problema: come lamentato dai residenti, gli incivili colpiscono anche utilizzando la zona come una discarica a cielo aperto, dove disfarsi della spazzatura. L’ultimo episodio solo pochi giorni fa. Una situazione ravvisabile lungo l’intero percorso dei binari, tra buste, cartacce, lattine e oggetti vari.

RIPRODUZIONE RISERVATA