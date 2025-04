I binari della metro invasi dalle erbacce 

Una foresta in pieno centro a Monserrato. È quella che cresce indisturbata, sulle rotaie della metropolitana leggera, al momento ferma. E che genera indignazione tra i residenti di via Pompeo, via Virginia e via Sorgono, che già devono convivere con i guardrail che tagliano in due la strada. L'ultima operazione di pulizia, risale a qualche mese fa. La gestione delle rotaie non è di proprietà del Comune, ma in capo all’Arst. Dall'amministrazione fanno sapere di aver già inviato solleciti per un nuovo intervento.

RIPRODUZIONE RISERVATA