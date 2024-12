I bimbi scoprono la musica elettronica 

Sant’Elia ha vissuto due giornate speciali grazie a Musica Futura, un laboratorio di musica elettronica ospitato dal Lazzaretto sabato e domenica. L’iniziativa, organizzata da Futura tech music con il supporto del Presidio cittadino di Sant’Elia e della Cooperativa Carovana, era rivolto a bambini e ragazzi fino ai 18 anni e ha avuto una importante partecipazione nella fascia 5-11 anni, come commentato Teo Mannu, organizzatore dell’evento. Dj e mixing, produzione, beatmaking e lab con le influenze dell’AI sabato, mentre domenica si è passati ai lab su i ritmi inclusivi - con la partecipazione anche di bambini con ADHD e DSA (il lab era curato da Simone Mura), la musica della natura e ancora un evento finale per tutti i partecipanti. I laboratori hanno sorpreso e coinvolto i bambini ma soprattutto i genitori che hanno voluto provare le attrezzature. Tra le attività, ottimo riscontro della Baby beat tra i piccolissimi, grazie a Sara Vargiu. Teresa Salis ha curato il Lab Natura e creatività con i suoni. Alla produzione Federico Ilaria, Stefano Puddighinu e Betto Sun hanno aiutato i partecipanti a familiarizzare sia con il software Ableton che con i controller fisici e le consolle. «L’evento - ricorda Mannu - si ripeterà e mira a far scoprire le potenzialità della musica come strumento educativo e creativo».

RIPRODUZIONE RISERVATA