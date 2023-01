I bimbi restano senza pediatra 

I bimbi di Perdasdefogu potrebbero restare senza pediatra. La dottoressa Valeria Marras ha confermato l’addio, lascerà l’ambulatorio foghesino per un nuovo incarico a Oristano. Già da diverso tempo voci insistenti sulla partenza della dottoressa si susseguivano in paese ma nulla era certo. Da metà febbraio il servizio sarà scoperto e ora bisogna cominciare a preoccuparsi. Nessuna ufficialità dal direttore del distretto sanitario territoriale Sandro Rubiu: «Non abbiamo avuto conferme, la professionista non ci ha comunicato niente. La dottoressa deve dare un preavviso di sessanta giorni all’azienda per cui lavora, e questo non risulta essere avvenuto. Non ho ricevuto alcuna comunicazione».

Nessun problema

Per quanto riguarda il resto dell’Ogliastra la coperta sembra non essere troppo corta. «Non ci sono criticità al momento – ha proseguito il direttore – i pediatri sono nelle sedi previste dalla distribuzione degli ambiti territoriali stabilita dall’assessorato e cioè Tertenia, Perdasdefogu, Jerzu, Bari Sardo, Tortolì, Lotzorai e Lanusei». Perdasdefogu non risulta dunque una sede vacante, per ora.

Anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Bruno Chillotti non ha certezze. «Attendiamo come da galateo istituzionale che arrivi una comunicazione anche alla nostra amministrazione – ha commentato il primo cittadino – non abbiamo l’ufficialità della volontà della dottoressa di andar via per cui siamo in attesa come tutti di capire quale sarà l’epilogo di questa vicenda». Senza lieto fine, per ora.

Speranze