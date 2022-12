I bimbi pasticceri campioni di solidarietà 

Il plesso appartenente all’Istituto Comprensivo Monserrato 1-2 “La Marmora”, formato da due classi di bimbi dai 3 ai 5 anni, quest’anno dedicherà "Il dono della solidarietà", un progetto che porta avanti da anni, all'ospedale cagliaritano. Maestre e preside hanno deciso di comune accordo di contribuire con il ricavato della vendita, a “Musica e Lettura… siamo parte della cura”, iniziativa della Fondazione Giulini che ha lo scopo di dare voce alla libera espressione di pensieri e stati d’animo dei bambini ospedalizzati. Consiste in due terapie complementari: la psico-lettura e la musicoterapia. La prima è basata sulla tecnica dell’improvvisazione musicale e della libera espressione emotiva; la seconda consiste in una lettura psicologica che si avvale di letture selezionate. Per queste terapie i pazienti sono affiancati da educatrici.

Il tutto verrà esposto domani pomeriggio in un mercatino allestito proprio per l'occasione nel parco di via Alessandro Volta. Il ricavato della vendita servirà per un nobile scopo: donare un sorriso ai piccoli pazienti di Oncoematologia pediatrica, Talassemia e Centro Trapianti Midollo Osseo del Microcitemico.

Biscotti, dolcetti sardi, torte. Rigorosamente fatti a mano a casa dai bambini della scuola dell’infanzia di via Decio Mure e dai loro genitori. Ma anche trenini, una riproduzione del famoso omino di pan di zenzero e un piccolo villaggio natalizio realizzate a scuola con il supporto fondamentale delle maestre.

Solidarietà

La preside

«Tutti i nostri plessi sono da sempre impegnati in iniziative volte a promuovere la cultura della solidarietà e dell’altruismo nei confronti di coloro che sono meno fortunati – spiega la dirigente dell’Istituto, Lisa Cao -. Sono previste un po' in tutte le nostre scuole iniziative diverse come raccolte di beni alimentari, adozioni a distanza e donazioni ad associazioni varie. Le docenti della scuola dell'infanzia di via Decio Mure con i bambini e la preziosa collaborazione delle famiglie nel periodo di Natale realizzano da anni iniziative finalizzate alla raccolta di fondi per aiutare i bambini meno fortunati. La solidarietà è un valore in cui tutta la nostra comunità scolastica crede molto e sono molto orgogliosa e fiera di quanto viene realizzato ogni anno, soprattutto per l'importante insegnamento che viene trasmesso agli alunni».

I dolcetti

I bambini della materna di via Decio Mure questo weekend sono impegnati nella realizzazione dei dolci con l’aiuto dei genitori e anche dei nonni. «Quando abbiamo comunicato l’iniziativa alle famiglie, queste hanno risposto con grande entusiasmo e hanno cominciato a farsi venire delle idee su cosa realizzare insieme ai propri figlioletti – racconta Michela Zuddas, una maestra e rappresentante del plesso –. Stanno dedicando parte del loro tempo libero a questa iniziativa abbastanza impegnativa ma allo stesso tempo bella e gratificante. Anche i bambini si stanno dando molto da fare, sono molto partecipi. Siamo curiosi di vedere cosa avranno creato. Il valore del donare e della condivisione è parte integrante delle iniziative che come scuola portiamo avanti. I nostri alunni imparano che nella vita di qualcun altro si può fare la differenza anche con piccoli gesti che regalano dei sorrisi».

