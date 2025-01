I bimbi malati e i supereroi acrobatici 

Si sono calati dal tetto del Microcitemico per fare una sorpresa ai piccoli pazienti dell'ospedale cagliaritano. A fare da sottofondo musicale, Mr. Rain, gli 883 e il rombo delle moto dei Balentes Bikers. I Supereroi acrobatici l’hanno fatto ancora. «È un appuntamento che rinnoviamo da quattro anni», commenta Manuela Fa, ambasciatrice regionale dei Supereroi. «È un onore per noi donare ai bambini un regalo e un momento di spensieratezza».

L’attesa

«I bambini ci aspettano», aggiunge. «Alcuni li conosciamo da tempo e sono sempre contentissimi di vederci. Ma anche al personale fa piacere vivere un momento di leggerezza diverso dal solito». Dopo aver scalato la parete colorata dell'Antonio Cao, con i pazienti affacciati alle finestre per assistere alla loro impresa, gli eroi mascherati hanno anche lanciato un messaggio per la pace e la fine delle guerre. Tra gli spettatori presenti, uno si distingue: è piccolo, con un perfetto costume da Superman e un’incontenibile voglia di vivere. Si chiama Davide e ha cinque anni.

Leucemia a cinque anni

«Davide ha preso la leucemia a settembre 2023, quindi è il secondo anno che vediamo i supereroi» commenta la madre. «Abbiamo quasi finito, sta per entrare in mantenimento». Parla sempre al plurale. «Abbiamo fatto l’ultima chemio il 21 dicembre. Lui è un po’ la mascotte degli acrobatici, va d’accordo con tutti». La passione per i personaggi Marvel è un affare di famiglia: «Siamo appassionati anche noi e poi lui quando ha conosciuto i supereroi dal vivo se n’è innamorato». «Mamma andiamo!», urla Davide, che non vede l’ora di fare da guida nei reparti ai suoi “colleghi».

Così, tenendo sempre al guinzaglio il suo eroe-amico a quattro zampe, presente grazie alla collaborazione con l’associazione di Pet Therapy “Profumo di Nardo” si sono diretti verso i reparti, per consegnare doni e calze della Befana a tutti. Giochi di società, supereroi per i bambini e Barbie per le bambine, il tutto suddiviso per fasce d’età. L’obiettivo, raggiunto anche per la felicità dei genitori, è di regalare un sorriso a chi sta attraversando un momento difficile della propria vita.

Trenta ricoverati

«Sono ricoverati una trentina di bambini complessivamente», spiega Nicoletta Vargiu, dirigente medico e della direzione medica di presidio. «È un’iniziativa importante per tutti quei bambini che, nonostante le festività, sono costretti a restare ricoverati. Non solo per loro, ma anche per le loro famiglie, che accolgono positivamente queste iniziative».

«Negli anni scorsi li vedevamo in televisione e quest’anno li attendevamo», conferma Valentina, mamma di Sofia, 10 anni appena compiuti e una calza della Befana da scoprire: «Purtroppo non è stato un vero compleanno. Siamo ricoverate dal 20 novembre. Però nella calza ci sono diverse cose che mi piacciono, tra cui una maglietta e dei giochi».

