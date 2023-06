I bimbi incontrano i libri 

Si svolgerà martedì nella biblioteca comunale di Sestu alle 17 il primo appuntamento di “Nati per Leggere”. Genitori e bambini da zero a tre anni, potranno avere il primo incontro con le meravigliose storie che i libri sanno raccontare. Ci saranno le volontarie del progetto, esperte educatrici che non solo leggeranno ai piccoli libri adatti alla loro età, ma lo faranno in modo coinvolgente. I genitori sono invitati a partecipare. La partecipazione è gratuita ma si consiglia la prenotazione telefonando al numero 0702360491.

