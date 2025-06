I bimbi in costume sardo mettono in scena “s’argia” 

Saggio in costume sardo per i bambini della scuola di via Beethoven. L’anno scolastico si è concluso in modo speciale per gli alunni guidati dalle insegnanti Sabrina Sanna, Karine Pinna, Silvia Paulis e Stefania Atzeri e preparati in questo percorso dalla consigliera comunale Paola Delogu.

Nel teatro della scuola hanno rappresentato s’argia , un antico rituale che prevedeva una danza utilizzata per curare le persone morse da un ragno velenoso. Il progetto portato avanti dall’inizio dell’anno scolastico, è nato dalla necessità di promuovere una maggiore conoscenza della storia e delle tradizioni sarde, per valorizzare la lingua e il costume sardo.

«È stata un’occasione per richiamare l’attenzione degli alunni sul valore culturale delle tradizioni popolari, della storia locale, del foklore - hanno spiegato le insegnanti -, per comprenderne le radici la propria storia e la propria identità. Un percorso che ha quindi come obiettivo quello di riappropriarsi della propria cultura. Rringraziamo la dirigente scolastica Cinzia Sciò, il sindaco Graziano Milia, l’assessora alla Cultura Cinzia Carta e ovviamente Paola Delogu che ha guidato gli studenti e il patron del gruppo Città di Quarto Gianni Orrù». Nella serata di domenica lo spettacolo si è spostato a Sa dom’e Farra.

