I bimbi in aula preparano il pane antico 

Una folla di bambini appassionati e attenti, ecco il pubblico nell’ultimo laboratorio di panificazione per le scuole organizzato dalla Pro Loco di Sestu.

Le lezioni sono iniziate ieri, con le classi seconda F e seconda G della scuola primaria Anna Frank. «I pani sono stati confezionati dai bambini con farina e semola, la pasta ha subito la fase della spongiadura, poi è stata lavorata nella conca di terracotta scivedda, e poi con l'aiuto delle maestre della panificazione è stata realizzata la forma a coroncina, detta in sardo sa coronedda», spiega il direttore della Pro Loco Mario Ziulu.

A ogni bambino è stato donato un pane. «Una mattinata per tutti noi intensa ma allo stesso tempo ricca di emozioni», conclude Ziulu, «ringrazio la sindaca Paola Secci e l’assessore alla pubblica Istruzione Laura Petronio». Adesso è in fase di preparazione un laboratorio anche per gli adulti.

