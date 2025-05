I bimbi fanno gli chef nella loro mensa scolastica 

I bimbi della primaria di via Beethoven ispettori e chef per un giorno nel centro cottura della mensa scolastica. Quarantatré piccoli studenti quartesi - della 3 G e della 3 H - che ieri mattina, accompagnati da insegnati e l’assessora alla Pubblica istruzione del Comune Cinzia Carta, hanno fatto visita nella cucina dove ogni giorno vengono preparati i pasti serviti in mensa, il centro di Sestu gestito da Compass assieme a Catering più, per vedere da vicino le strutture e i metodi di lavorazione, e toccare con mano i processi produttivi, anche con dei laboratori pratici per la preparazione delle polpette.

Un’occasione per imparare qualche trucchetto in cucina e anche per prendere coscienza della quotidiana cura necessaria nella preparazione dei pasti, quelli che si consumano in famiglia così come quelli che, circa duemila, sono destinati al pranzo degli alunni che frequentano gli istituti scolastici di Quartu. «Dopo le lezioni a scuola, proseguiamo questo percorso di educazione alimentare con una prova pratica», il commento dell’assessora Carta. «Gli studenti hanno potuto conoscere meglio i cibi che mangiano quotidianamente, con un laboratorio che intende essere per i bimbi anche un momento di divertimento. L’apprendimento di abitudini alimentari salutari è importante nel percorso di crescita dei nostri giovani. Con questo progetto», conclude Carta, «la ristorazione scolastica diventa parte attiva di questo percorso, portando un contributo in termini di promozione della salute».

