A Lanusei e Loceri l’appuntamento con il docufilm Le cicogne di Chernobyl ha registrato due serate cariche di emozioni. In scena anche le testimonianze di famiglie e di quelli che 28 anni fa erano bambini accolti in Ogliastra. E chi fra di loro messo radici. Il documentario di Karim Galici è il primo film che racconta la generosità delle famiglie italiane, e in particolare sarde, che hanno accolto migliaia di bambini dopo il disastro. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA