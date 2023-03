I bimbi delle elementari e il loro fumetto sui nuragici 

I laboratori , che hanno preso il via nel mese di febbraio, si sono svolti con il fumettista sardo Antonello Angheleddu, autore di fama nel panorama fumettistico e creatore di molti personaggi cari alle bambine e bambini e con l’archeologo Nicola Dessì, in veste di esperto di storia nuragica e sceneggiatore della storia romanzata nel fumetto.

Un fumetto ambientato nel periodo nuragico.

A realizzarlo sono i bambini delle classi quarte della scuola primaria di Flumini che hanno partecipato al laboratorio promosso dall’associazione “Genti Arrubia”, all’interno del programma della nona edizione del prossimo Festival della Letteratura del Mediterraneo in programma a maggio.

Insieme agli insegnanti Francesca Floris, Patrizia Onano, Gessica Sarais, Stefania Coricello e Giovanni Cocco, i bambini hanno imparato tutte le fasi di realizzazione del fumetto: storia, nascita dei personaggi, sceneggiatura ed infine disegno delle diverse “tavole” della storia, con i relativi dialoghi tra i personaggi.

«I bambini sono molto contenti di questo progetto» spiega uno degli insegnanti Giovanni Cocco, «seguono con attenzione le lezioni e hanno avuto dei miglioramenti nel disegno. Sono attratti dalla storia della Sardegna, siamo anche andati a visitare Nuragica». Il fumetto aggiunge l’insegnante, «parla di questi due personaggi sardi, Tunila e Sinispella che sono due gemelli le cui strade a un certo punto si dividono. Tunila diventa un guerriero mentre Sinispella una sacerdotessa. Si rincontreranno poi da grandi».

«Alla fine del percorso di ricerca» ha spiegato il presidente di Genti Arrubia Enrico Frau, «predisporremo per la pubblicazione del lavoro prodotto che sarà presentato in una giornata all’interno del prossimo Festival della Letteratura del Mediterraneo che si svolgerà dal 2 al 6 maggio 2023. È stata un’esperienza molto interessante in cui gli alunni hanno preso coscienza di cosa significa il disegno finalizzato alla espressione di un pensiero di una storia, in sintesi di cosa significa comunicare attraverso il disegno».

