I bimbi della scuola materna invadono l’ufficio del sindaco 

«Cosa fa il sindaco? A che serve la fascia? Da grande la potrò mettere anch’io? La piscina quando apre? Cos’è il Comune?». Queste e tante altre domande sono state rivolte al primo cittadino di Sanluri, Alberto Urpi, dai bambini della materna durante una pacifica invasione colorata del Municipio di via Carlo Felice.

«Un modo gioioso e senz’altro divertente – dice la dirigente scolastica, Cinzia Fenu – per avvicinare i piccoli, dai 3 ai 6 anni, alla vita istituzionale della comunità di cui fanno parte. I bambini sono stati molto contenti di poter visitare il Municipio, accolti con tutti gli onori dal sindaco e dalla sua vice, Antonella Pilloni. I bimbi, insieme agli insegnanti, hanno fatto un tour negli uffici comunali chiedendo informazioni sul loro lavoro, sul funzionamento della Giunta. «È stata una visita molta gradita, uno dei primi approcci che i bambini hanno con gli uffici pubblici, un appuntamento che contribuisce a conoscere l’attività del Comune e il ruolo di sindaco e amministratori. Le domande che mi hanno rivolto sono state tante, ho anche raccontato episodi realmente accaduti. In alcuni momenti mi sono un po’ emozionato, soprattutto quando ho cercato di far capire che il mio compito è prendermi cura del benessere di tutti i cittadini, ma a volte è difficile, e quando non ci riesco mi dispiace». ( s. r. )

