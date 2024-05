I bimbi del Pentagramma cantano per il papa 

Anche il Pentagramma di Sinnai farà parte del coro di quasi mille bambini che animerà, il prossimo 25 e 26 maggio a Roma, la prima “Giornata mondiale dei bambini” alla presenza di papa Francesco. L’appuntamento del 25 maggio è allo stadio Olimpico di Roma. Tra i presenti, con il coro di Sinnai, il “Piccolo coro dell’Antoniano”, Carlo Conti, Renato Zero, Albano, Lino Banfi, Orietta Berti, Carolina Benvenga e i bambini in arrivo da cento Paesi.

«Sarà l’occasione - è detto in un comunicato - per cantare insieme e anche per giocare. Per questo sarà presente anche una delegazione di calciatori: Gigi Buffon, Alex Del Piero, Cafù, Roberto Carlos e tanti altri. Il 26 maggio, invece, dalle 10 tutti in piazza San Pietro per la celebrazione eucaristica e l’Angelus del Santo Padre che nell’occasione saluterà le bimbe e i bimbi di tutto il mondo». L’ospite speciale sarà Roberto Benigni.

«Un invito che ci riempie di orgoglio - dice Francesca Spanu, insegnante del coro di Sinnai - la partecipazione a queste due giornate rappresenta un evento straordinario da vivere con papa Francesco e tantissimi bambini provenienti da tutto il mondo e tanti artisti. Sarà sicuramente una grandissima emozione per tutti noi». (r. s.)

