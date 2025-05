I bimbi celebrano la festa della legalità 

Dignità e rispetto fanno tripletta a Sestu con la festa della legalità che si è tenuta ieri mattina in Municipio. Organizzava Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari), con i bambini delle scuole primarie sestesi.

«Chi sceglie la legalità sceglie il rispetto, per gli altri e per sé stesso», ha detto al pubblico la presidente di Fidapa Michela Sedda; «Falcone, Borsellino, sono stati bambini come voi»; mentre la sindaca Paola Secci ha ricordato quanto gli alunni rappresentino il futuro, in un legame diretto con gli esempi di oggi e di ieri. E i bambini hanno risposto con tanta creatività. La 5B della scuola Gramsci Rodari ha portato una canzone, con un testo anche in inglese per ballare e scuotere le coscienze mentre la 2F, la 3F del Gramsci Rodari e poi la 4D del don Bosco hanno preparato dei cartelloni, e la 1G e la 4G del Gramsci Rodari dei gagliardetti, esprimendo i pensieri e bravura nel disegno. Poi le premiazioni.

