I biglietti per Hannover 

Continua senza soste la corsa all’abbonamento per le partite interne alla Unipol Domus. Fino a ieri sera, e con il popolo rossoblù sempre in fila per acquistare la tessera, gli abbonamenti venduti erano 11.800. Per uno stadio che al massimo della sua capienza può arrivare a quota 16.200 circa, ancora qualche giorno e si arriverà alla quota massima possibile.

Intanto, sono disponibili i biglietti per assistere alla gara amichevole tra Hannover e Cagliari, in programma sabato 26 luglio alle ore 14 sul prato della Heinz von Heiden Arena di Hannover, in Germania. Ecco alcune raccomandazioni per chi sarà presente nell’arena: ai tifosi del Cagliari sarà riservato il settore W1 dell’impianto, dai settori N10 a N19, da N1 a N8, da W1 a W7 non sarà consentito l’accesso con abbigliamento della squadra avversaria, il settore ospiti non sarà aperto. Le tariffe ridotte sono riservate alle seguenti categorie: giovani fino a 17 anni, studenti, disabili. I biglietti per bambini sono validi fino a 14 anni compiuti, quelli fino a 5 anni entreranno gratuitamente.

