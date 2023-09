«I biglietti omaggio per il luna park in vendita sul web» 

Vi ricordate Totò che vende la Fontana di Trevi a un turista americano? A Decimomannu c'è chi, volando un po' più basso, ha provato a mettere in vendita i biglietti omaggio per le giostre della festa di Santa Greca.

Legata a questa sagra c'è una bella tradizione che si ripete da qualche anno. Gli esercenti dello spettacolo viaggiante mettono a disposizione degli alunni dell'Istituto comprensivo del paese dei buoni da poter utilizzare il martedì pomeriggio, nel giorno della chiusura della festa. L'iniziativa si chiama "Pomeriggio insieme al Luna Park" ed è graditissima dai giovanissimi decimesi che per un’ora e mezza hanno la possibilità di andare sulle giostre gratuitamente. Solo che stavolta qualcuno ha pensato bene di rivendersi il buono sui social e farci qualche soldo.

Il gesto però non è passato inosservato, l'annuncio ha cominciato a girare finché è arrivato alla sindaca che lo ha pubblicato sulla pagina Facebook con l'intento di scoraggiare questa pratica. «Mettere in vendita i buoni – dice la sindaca Monica Cadeddu - non è solo illegale, è una mancanza di rispetto nei confronti di chi mette a disposizione oltre un'ora del proprio tempo per dare la possibilità a tutti i bambini, specie a quelli che diversamente non potrebbero permetterselo, di salire sulle giostre. Mi auguro che non si ripeta più una cosa del genere, il rischio è che i giostrai non diano più la loro disponibilità. Anche questa tradizione contribuisce a rendere Santa Greca una festa così unica e speciale». (c. m.)

