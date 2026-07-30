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Mandas.
31 luglio 2026 alle 01:06

I biglietti del viaggio nelle buste dei rifiuti buttate in campagna 

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I biglietti per una trasferta in Egitto mettono nei guai gli incivili. Vacanzieri, in questo caso, che hanno abbandonato sacchi di rifiuti nelle campagne di Mandas lasciando al loro interno documenti e copie di titoli di viaggio che potrebbero rivelarsi decisivi per risalire ai responsabili.

La scoperta è il risultato della serie di controlli mirati nelle strade di campagna e nelle aree rurali avviati dal Comune di Mandas, che ha deciso di analizzare tutto il materiale recuperato in ogni busta alla ricerca di elementi utili a identificare i proprietari. In questo caso si parla di due sacchi con diverso materiali ritenuto utile. Comprese le copie dei biglietti aerei per il nord Africa. «Procederemo col verbale e la denuncia penale», annuncia il sindaco Umberto Oppus, ribadendo la volontà dell’amministrazione di perseguire ogni episodio di abbandono illecito. Nei giorni scorsi erano stati rimossi rifiuti abbandonati davanti al Parco dell’infanzia e anche in quel caso erano stati trovati documenti e lettere che utili a scoprire i responsabili dell’abbandono.

Il fenomeno riguarda tutto il territorio. A Senorbì nei giorni scorsi gli operai comunali hanno dovuto fare gli straordinari per ripulire strade, piazze e persino il cimitero da cartoni di pizza, bottiglie vuote e sacchi di indifferenziata. «Sporcare il luogo dove riposano i nostri cari è il massimo dell'inciviltà», ha detto il sindaco Alessandro Pireddu, «fatico a trovare le parole per descrivere una tale mancanza di rispetto verso chi non c’è più e verso tutta la comunità».

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