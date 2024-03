I big della terra battuta  

Sono i giorni caldissimi del Masters 1000 di Miami per il nostro tennis, ma alcuni protagonisti del torneo in Florida stanno già facendo rotta verso l’Europa. Il primo, importante appuntamento della stagione sulla terra rossa, sul territorio italiano, sarà quello di Cagliari, la seconda edizione dell’Atp 175 al Tennis Club Cagliari, dal 29 aprile al 5 maggio. Un torneo al quale si stanno iscrivendo (eccetto Sinner) i migliori giocatori italiani e qualche big straniero. La lista continua a crescere, con la speranza – italiani a parte – che chi ha partecipato alla prima edizione torni scaramanticamente a Cagliari, dopo la stagione straordinaria che ha vissuto. Parliamo, per esempio, del francese Humbert (oggi 15 Atp) vincitore l’anno scorso, o magari lo statunitense Shelton (17) che a Monte Urpinu fu subito scelto dal pubblico come star del torneo. Rivedremo quasi certamente l’ungherese Marozsan, oggi 57, che da Cagliari in poi ha inanellato successi in serie.

Non solo azzurri

La “squadra” italiana sarà forte e numerosa. Oltre alla wild card Berrettini, che a Miami ha ceduto a Murray anche a causa della sua condizioni fisiche, vedremo il recuperato Musetti – fuori a Miami solo contro Alcaraz – poi l’habitue Sonego, il talento di Fognini, le novità Nardi e Darderi e l’ottimo Vavassori, eliminato da Sinner a Miami.

Già iscritti il portoghese Borges (61 Atp, che ha vinto il 175 di Phoenix in finale con Berrettini), lo specialista spagnolo Carballes Baena (64) e il giapponese Nishioka (71). Il belga Goffin, ex 7 del mondo, oggi 107, sarà uno dei grandi giocatori da non perdere.

RIPRODUZIONE RISERVATA