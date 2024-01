I bianconeri recuperano Chiesa per la sfida all’Inter 

Torino. Il clima alla Continassa si scalda, la Juventus ha iniziato a mettere nel mirino il big-match contro l’Inter di domenica sera. I nerazzurri arrivano all'appuntamento con un punto in più e una gara in meno. Massimiliano Allegri però può sorridere: Chiesa ha ripreso gli allenamenti, l’attaccante si è messo alle spalle i problemi fisici che lo hanno tormentato per quasi tutto gennaio, non sente più dolore e ha svolto tutte le esercitazioni con i compagni. Punta dunque a una maglia da titolare: se la giocherà con Yildiz, o magari con Miretti in posizione più avanzata alle spalle di Vlahovic.

Anche McKennie ha superato gli acciacchi accusati nella sfida contro l’Empoli. Chi invece dovrà ancora aspettare qualche giorno ai box è Rabiot, ma anche il francese ci sarà: il centrocampista tornerà in gruppo domani e quindi avrà tutto il tempo per essere regolarmente in campo nella bolgia di San Siro.

In più alla Continassa c’è stata una visita speciale: George Weah è stato accolto da Allegri e dai dirigenti Scanavino e Giuntoli ricevendo in regalo una maglietta con la scritta “Weah 9”. L’ex attaccante e bandiera del Milan però non ha potuto vedere all’opera il figlio Timothy, bloccato da una leggera influenza. Per domenica anche l’americano spera in una maglia da titolare, ma dovrà vedersela con Cambiaso per il posto sulla corsia di destra.

