I bianconeri feriti pensano al Cagliari 

Un fallimento sportivo e una mazzata economica, la Juventus saluta la Champions e circa 11 milioni di euro. Era questo, infatti, il premio per il passaggio agli ottavi di finale della competizione più importante, ma i bianconeri si sono fatti rimontare dal Psv Eindhoven e sono rientrati dall'Olanda con una cocente eliminazione. E pensare che la squadra stava vivendo il miglior momento della stagione, reduce da quattro vittorie consecutive e con l'autostima a mille per aver battuto l'Inter. Al Philips Stadion, invece, sono riemersi i problemi della squadra, oltre a una valanga di critiche verso l'allenatore Thiago Motta.

Lo scenario

Non hanno convinto le scelte, tra l'ennesima esclusione di Vlahovic (subentrato soltanto per i tempi supplementari) e la conferma dal primo minuto di uno spento e febbricitante Koopmeiners. E poi c'è stato il siparietto a distanza tra il tecnico e Locatelli, davanti a telecamere e microfoni, che ha già fatto il giro dei social. «L'abbiamo buttata via, loro hanno avuto più voglia di noi», le parole del capitano dopo il disastroso 3-1 di Eindhoven, «rifarei tutte le scelte e vorrei sentire le sue dichiarazioni, noi non abbiamo buttato via nulla e sono completamente in disaccordo con il fatto che loro avessero più voglia di noi», la replica dell'allenatore.

Il campionato

Ora alla Continassa è già tempo di chiarimenti e di tornare al lavoro, il pass per la prossima Champions resta tutta da conquistare. Le tre vittorie di fila contro Empoli, Como e Inter hanno riportato la Juve al quarto posto, ma dal ranking non arrivano buone notizie e il quintetto di squadre qualificate per la coppa più importante centrato l'anno scorso sembra un miraggio: ad oggi i bianconeri sono a pari punti con la Lazio, poi c'è la Fiorentina a quattro lunghezze e la coppia Milan-Bologna a cinque, ma devono ancora recuperare lo scontro diretto. Il margine d'errore nelle ultime tredici giornate di campionato è davvero minimo, se non altro Thiago Motta e Locatelli concordano sull'importanza della delicata trasferta di Cagliari di domenica sera.

Gli infortuni

«Dobbiamo rialzarci subito», l'appello dei due condottieri bianconeri, con la squadra che però ha perso un'altra pedina: Renato Veiga dovrà fermarsi per un paio di settimane a causa di una lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra. Piove sul bagnato in difesa, dove mancano già Kalulu e i lungodegenti Bremer e Cabal, in più ci sono Savona e Cambiaso che negli ultimi tempi stanno stringendo i denti per acciacchi vari. Ma, dopo il fallimento Champions, la Juventus di Thiago Motta e Locatelli non può permettersi altri passi falsi. In questo senso, la sfida della Unipol Domus rappresenta un banco di prova utilissimo per lanciare un segnale all’ambiente bianconero, in agitazione dalla prima giornata di campionato e tornato a sognare dopo la convincente vittoria sugli odiatissimi nerazzurri di Inzaghi. Prima del brusco risveglio di Eindhoven, un bivio della stagione con la squadra che ha preso l’uscita sbagliata.

Che Juve vedremo a Cagliari? Arrabbiata, delusa ma obbligata a ripartire subito per riconquistare un posto per la prossima Champions.

