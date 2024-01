«I Berlusconi sempre con voi» 

Trent’anni di Forza Italia con una festa in grande stile a Roma e un debutto: quello di Gianni Letta, che per la prima volta sale sul palco di una manifestazione del partito. Il consigliere di Berlusconi è lì perché i figli del patriarca azzurro gli «hanno chiesto di portare il loro saluto, la testimonianza della loro convinta partecipazione e il sostegno nel segno e in continuità» del lavoro del fondatore, come «il papà voleva». Poi rimarca, strappando un applauso: «Tutto ciò che Silvio ha creato deve continuare nel suo nome e nel suo ricordo e secondo il suo insegnamento, così anche Forza Italia». Un lungo messaggio che fa presagire un ruolo da interlocutore privilegiato con gli eredi Berlusconi. Anche l’Isola celebra i 30 anni di Fi, con Ada Lai, coordinatrice regionale di Azzurro Donna, che sottolinea «il grande lascito del presidente Berlusconi: la concretezza, il sostegno allo sviluppo economico e sociale, la competenza dei suoi rappresentanti nelle istituzioni, la valorizzazione del merito e del ruolo delle donne in politica».

