I Berlusconi blindano Fininvest, Marina alla guida  

Dividendo forte, in calo solo per le componenti straordinarie. Prime idee sulla possibile apertura del testamento di Silvio Berlusconi. Conferma della continuità nel controllo e nella governance. È una Fininvest solida quella che esce dalla prima assemblea e dalla prima riunione del Consiglio di amministrazione dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. L’assise tenuta dai figli azionisti ha deliberato il dividendo per quest’anno: sarà di 100 milioni contro i 150 milioni del 2022. L’holding di famiglia, che detiene tra l’altro circa la metà di Mfe-Mediaset e il 30% di Banca Mediolanum, è controllata attraverso diverse “scatole”. Quattro facevano direttamente capo al fondatore, mentre alla figlia primogenita Marina appartiene la Holding italiana quarta (7,65%), a Piersilvio la Holding italiana quinta (7,65%), con Barbara, Eleonora e Luigi che partecipano in parti uguali della Holding italiana quattordici, che controlla il 21,42% di Fininvest. Il Cda è stato confermato in toto, con presidente Marina Berlusconi e amministratore delegato Danilo Pellegrino. Resta ancora da sciogliere la matassa del testamento di Silvio Berlusconi. Un giorno per l’apertura delle sue ultime volontà ancora non è stato stabilito e d’ora in avanti ogni data può essere valida.

