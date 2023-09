I beni minerari da Igea alla Regione  

Il Consiglio regionale ha approvato un emendamento che consentirà di trasferire i beni ex minerari da Igea agli enti locali. I siti considerati ad alta valenza storica verranno trasferiti direttamente alle competenze della Regione. L’obiettivo è quello di oliare quei meccanismi burocratici che fino ad oggi hanno impedito l’acquisizione dei siti d’interesse minerario da parte degli enti pubblici o privati e ora spetterà alla Giunta regionale e non più a Igea stabilire le tempistiche, i criteri e le modalità d’esecuzione. Sull’argomento il primo cittadino d’Iglesias esprime le proprie perplessità, definendo la norma «un annacquamento della Legge 33».

La scelta

«Si tratta di uno strumento utile per accelerare il processo e sbloccarlo definitivamente. - spiega il consigliere regionale della Lega e componente della terza Commissione, Michele Ennas - Del proprio patrimonio immobiliare, Igea farà un elenco dei beni che potranno essere ceduti. A quel punto i Comuni potranno far richiesta d’acquisizione. La Regione potrà valutare le eventuali richieste di cessione o comodato d’uso dei siti considerati ad alta valenza storica che saranno sotto le sue dirette competenze». Alla stessa Regione rimarrebbero anche le competenze sui beni ex minerari per cui non saranno avanzati degli interessi: un modo per preservali e valorizzarli in ogni caso.

Censimento

Spetterà ora ad Igea censire il proprio patrimonio immobiliare ed evidenziare i beni ritenuti cedibili e non (una classificazione che tiene conto dei beni strumentali al funzionamento della società). Un patrimonio costituito da oltre 4 mila cespiti fra terreni e fabbricati; l’80 percento di questi è composto dai quelli presenti nel Sulcis Iglesiente, nel Guspinese e nell’Arburese: «Si risolve un problema d’interpretazione della Legge 33 (modalità attraverso cui si possono cedere i beni agli enti pubblici) che ha sempre creato delle divergenze di vedute fra gli enti pubblici e l’amministrazione regionale. - commenta l’amministratore delegato d’Igea Michele Caria - Non c’è più spazio per le interpretazioni e si specifica che per “uso pubblico” si ipotizza anche quello “turistico” perché votato allo sviluppo del territorio». Ma per il sindaco Mauro Usai non si è agito nella maniera corretta: «Potevano limitarsi ad una norma che specificasse come i beni dovessero semplicemente essere trasferiti al Comune su precisa richiesta. - spiega - Quando nella norma si legge “sono fatti salvi i diritti dei creditori sociali” significa che un domani Igea reputerà un determinato bene come patrimoniarizzato e non lo potrà cedere perché andrà sul mercato a garanzia proprio dei creditori sociali» . Usai specifica come la definizione di un bene ad “u so turistico” non possa essere determinato dalla Regione: « Se un’area mineraria non la si trasforma dal punto di vista urbanistico in una propensa ad accogliere altri tipi di attività, non si può far nulla. - dice - Questi sono processi che vengono governati dal Piano paesaggistico regionale e da quello urbanistico comunale. Il vero problema è politico, la Giunta deve soltanto cedere i beni così come fatto nel 2019 con Porto Flavia e Galleria Santa Barbara».

