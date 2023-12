I beni acqua, sole e vento: lo sfruttamento in un dibattito 

Acqua, sole e vento: beni comuni o merci? L’argomento al centro del dibattito promosso dalla Fondazione Enrico Berlinguer in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Oristano e Oltre, appuntamento oggi alle 17.30 in via Canepa. L’incontro, coordinato da Gabriele Calvisi della Fondazione Berlinguer, vede gli interventi di Giampiero Vargiu, presidente dell’Associazione Oristano e Oltre, Maria Obinu, capogruppo PD al Consiglio comunale di Oristano, Davide Carta, responsabile transizione energetica segreteria regionale PD, Graziella Schintu di ConfApi Sardegna e di Davide Dessì, sindaco di Siamaggiore. Le conclusioni sono affidate a Maria Del Zompo, già magnifica rettrice dell’Università di Cagliari.

