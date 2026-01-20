I bengalesi scelgono di vivere alla Marina, i filippini a La Palma  

«Cagliari è una città che piace molto agli stranieri, tanto che decidono di stabilirsi». Vania Statzu è la direttrice scientifica dello Iares (Istituto Acli per la ricerca e lo sviluppo in Sardegna) fa un quadro preciso della situazione. La comunità più numerosa è quella dei filippini (1691), seguita da ucraini (988), cinesi (709), kirghizi (687) e bengalesi (680), con un’età media di 39,63 anni, ben 11 in eno dei cagliaritani. «Ci sono comunità dove è più numerosa la presenza femminile, Ucraina e kirghizistan, o maschile (Bangladesh, Senegal, Pakistan). Ci sono anche giovani nuclei familiari (Cina e Filippine) che una volta arrivati qui adeguano le loro abitudini ed esigenze alle nostre, non contribuendo all’aumento demografico».

Il centro storico, soprattutto la Marina, è una delle zone preferite dagli stranieri, soprattutto senegalesi e bangalesi, dove c'è più risposta alle loro attività legate al commercio e dove o costi per l'affitto delle case sono più bassi . I filippini sono molto legati a Bonaria, La Palma o San Benedetto. Analisi più complicata per ucraini e rumeni. Sono molto diffidenti ed è difficile, non avendo riferimenti precisi, ricostruire le dinamiche e gli ambiti.

