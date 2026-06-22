I benedettini che fecero grande il monastero 

«Qui la bellezza dell'architettura e della natura si incontrano. E si è lontani dai tanti rumori che invadono il nostro vivere». Padre Luigi Tiana è dal 2019 abate del monastero di San Pietro di Sorres, che giovedì celebrerà i 70 anni di vita monastica con un convegno: l’appuntamento è per le 18.30 nella Sala del crocifisso del monastero. Il programma prevede un momento musicalecon Jana Bitti al flauto e Luca Virgilio all’organo, seguito dai saluti istituzionali dell’abate, del sindaco di Borutta Silvano Arru, dell’arcivescovo di Sassari monsignor Francesco Soddu e del presidente della Fondazione di Sardegna Giacomo Spissu. A seguire le relazioni dedicate alla storia, alla vita religiosa e all’evoluzione architettonica del monastero.

Il passato

Sarà l’occasione per ripercorrere una storia che affonda le proprie radici in un passato millenario, quando Sorres era diocesi, ma continua a parlare al presente grazie proprio ai monaci benedettini, che non hanno solo il motto “ora et labora” ma tra i canoni c'è la guida spirituale e l'accoglienza di chi vuole «soddisfare quella spiritualità che è bisogno dell'anima e non è strettamente appartenenza religiosa. Qui si può vivere per qualche ora o per qualche giorno in un’oasi di pace, attraverso il silenzio e le parole ben dosate», sottolinea padre Luigi.

«Verde e silenzio»

Se la splendida cattedrale romanico-pisana venne eretta nel cuore del Meilogu, su un colle che domina Borutta, tra l’XI e XII secolo, l'arrivo dei monaci benedettini è del settembre 1955. E ha significato la rinascita. «Settant’anni fa si arrivava in una bellissima cattedrale nel deserto, oggi è un'oasi verde e ben curata», dice l’abate. I monaci hanno contribuito alla conservazione del complesso monumentale e alla sua valorizzazione. La frequentazione non conosce soste durante l'anno: pellegrini, studiosi, visitatori e anche turisti da fuori dell’Isola.

Il presente

I monaci sono attualmente 12 e di questi ben 5 sono vietnamiti, provenienti dall’abbazia di Thiên An, e hanno consentito di ritoccare in basso la carta d'identità della comunità benedettina. L'ultimo, Alberto Dào Anh Tuyén, è diventato monaco a maggio, mentre don Mattia Tran, che ha studiato a Roma, è stato ordinato sacerdote. Padre Luigi osserva: “Credo rappresenti l'aspetto migliore della interculturalità, saper vivere fra culture diverse nel rispetto, nell'accoglienza e nell'inclusione”.

Non solo preghiera e giornate di spiritualità, ma anche restauro libri, luogo ideale per piccoli convegni. Il monastero vende oggettistica religiosa e prodotti naturali come miele, marmellate, liquori e creme. “Da qualche anno abbiamo iniziato anche la sperimentazione di birre artigianali”. E così all'interno del giardino che funge da luogo di ristoro si possono degustare le birre d'abbazia Sorres.

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