I barracelli scendono in campo per il servizio antincendio 

Barracelli in campo a Muravera (anche) come supporto nella campagna antincendi. Lo ha stabilito l’amministrazione comunale che parteciperà al bando della Regione per acquistare un mezzo antincendio e attrezzature varie da concedere poi alla compagnia barracellare. Qualora il contributo concesso non fosse sufficiente per tutte le esigenze sarà lo stesso Comune ad aggiungere le risorse mancanti.

«Queste attività – ha sottolineato il sindaco Salvatore Piu – risultano di importanza strategica per i residenti e per i turisti dal momento che il territorio durante la stagione estiva è a elevato rischio di incendi boschivi».

I barracelli, guidati dal tenente Daniele Battaglia, svolgeranno l’attività antincendio a supporto delle esigenze del Corpo Forestale. La compagnia, al momento, è formata da undici agenti. Altri sei, fra i quali due donne, dovrebbero entrare in servizio entro l’estate. Oltre a essere importanti nella lotta agli incendi, «i barracelli rappresentano – ha aggiunto il primo cittadino – una sentinella importante per il controllo del territorio, in particolare per quanto riguarda la lotta ai cafoni che abbandonano i rifiuti».

Il numero complessivo degli agenti nel corso dell’anno dovrebbe raggiungere quota 17: «Possiamo contare – ha spiegato il comandante Battaglia – su un numero di agenti che ci consentirà di organizzare al meglio una serie di attività. Noi faremo sempre del nostro meglio per essere al servizio della comunità di Muravera». (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA