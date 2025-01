I barracelli ricevono i gradi e entrano in servizio 

Cinque ufficiali e tre sottufficiali. Sono stati conferiti giovedì sera i gradi ai componenti della compagnia barracellare di Tortolì guidata dal capitano Maurizio Lorrai, 31 anni. La cerimonia di conferimento è stata presieduta dal sindaco, Marcello Ladu, e dal segretario, Adriano Ghiani, classe 1971, 14 anni di servizio in Forestas.

I due tenenti sono Maura Mura (36 anni), laureata in Scienze ambientali e naturali, e William Pierpaolo Pitzalis (48), laureato in Scienze dei servizi giuridici. Due i sottotenenti: Alessandro Betti (39) ed Eugenio Soddu (38). Tre i marescialli: Leandro Piras (39), Giuseppe Aversano (48) e Federico Carmassi (30). Durante il servizio, i cinque ufficiali, a differenza degli altri agenti, hanno la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, mentre quella di agente di pubblica sicurezza rimane invariata per tutti. Ufficiali, segretario e graduati percepiscono, oltre al gettone per ora di servizio, un’indennità di comando.

Tra i criteri di valutazione utilizzati per individuare ufficiali e graduati sono i titoli di studio, la conoscenza del territorio, del tessuto sociale comunale, patenti, patentini e corsi di formazione. Dopo la delibera del conferimento dei gradi i verbali vanno trasmessi per la ratifica alla Prefettura e agli Enti locali. (ro. se.)

