I barracelli perdono altri sei pezzi 

Non trova pace la compagnia barracellare di Nuoro. A pochi mesi dalla nomina del terzo comandante in sette mesi, arriva una nuova emorragia di personale: sei barracelli si sono dimessi uno dopo l’altro, aggravando una situazione già segnata da instabilità e carenze strutturali. È l’ennesimo colpo per il corpo ricostituito ufficialmente dal Consiglio comunale nel dicembre 2023, ma che da allora sembra non essere mai riuscito a trovare un equilibrio. Già a luglio, dopo l’addio del comandante Lallo Manca e del vice Francesco Cirino, era stato nominato il terzo vertice in meno di un anno, con Marco Delogu chiamato a ricoprire l’incarico di vice. Un cambio ai vertici che rifletteva un quadro già segnato da difficoltà organizzative, carenza di fondi e numerose rinunce. Con le nuove dimissioni, gli effettivi scendono ulteriormente sotto la soglia minima: oggi in servizio sono appena 17 barracelli su 49 previsti da regolamento, nonostante sia ancora in attesa di esito la procedura pubblica avviata a gennaio per reclutare nuovi volontari. Da quella selezione erano emersi 44 aspiranti, non ancora integrati nella compagnia. A complicare la situazione la scarsità di risorse economiche, il turn over continuo e la disaffezione dei volontari, con più incognite che certezze.

