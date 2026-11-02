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Elini.
03 novembre 2026 alle 00:21

I banditi ritirano le pensioni 

Bottino da 15mila euro dopo il blitz fallito appena due mesi fa 

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La prima volta erano arrivati troppo presto. La cassaforte era ancora chiusa, il tempo non bastava, e il colpo era fallito. Il 5 settembre scorso erano scappati a mani vuote. Ci hanno riprovato. Stavolta aspettando l’ora giusta. Erano più o meno le 13.30 di ieri, l’ufficio postale di Elini stava per chiudere. Dentro c’erano ancora dei clienti, l’ultimo turno della mattinata. Poi sono entrati in due, armati. Volti coperti, movimenti rapidi. In pochi minuti hanno portato via 15mila euro dalla cassa, sotto gli occhi dei presenti. Poi la fuga, a piedi, tra le vie del paese dove i bambini erano in giro a chiedere is animas, rito saltato domenica a causa della pioggia. Subito è scattato l’allarme. La polizia di Lanusei, che procede nelle indagini coordinate dalla Procura, ha battuto la zona (con il supporto dei carabinieri) con posti di blocco sul territorio.

Assalto bis

Un dato che fa riflettere: due assalti in 57 giorni alla stessa filiale. Un piccolo ufficio di paese, con un solo sportello, senza vigilanza armata. Si ripropone, con forza, il problema della sicurezza negli uffici postali della provincia e di tutta l’Ogliastra. Sono i presidi più fragili. Aperti a tutti, pieni di contanti soprattutto nei giorni di pagamento delle pensioni, spesso presidiati da un solo impiegato. Per i banditi sono un bersaglio facile. Per i cittadini, che dentro ci vanno ogni giorno, sono diventati un luogo a rischio. Dopo la rapina di ieri, la domanda che rimbalza a Elini è una sola: quanto è sicuro entrare in posta? Oltre il primo assalto a Elini, negli ultimi due mesi i banditi hanno svaligiato anche la filiale di Gairo: era il 9 settembre quando una banda era fuggita con 35mila euro.

Sicurezza precaria

I sindacati lo denunciano da anni: servono più sistemi di sicurezza, dalle porte a bussola temporizzata al collegamento diretto con le forze dell’ordine, fino alla presenza di guardie giurate nelle ore più a rischio. Misure che nei piccoli centri non arrivano mai. Dopo le due rapine dello scorso settembre Poste Italiane è intervenuta spiegando che «l’Azienda è da sempre impegnata, anche in Sardegna, sul fronte della tutela dei clienti, del personale e del patrimonio aziendale». Intanto l’ufficio di Elini resta chiuso per i rilievi. La caccia ai due rapinatori è ancora in corso.

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