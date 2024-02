I banditi incastrati dalle loro voci 

Le comparazioni sono state fatte nelle ultime ore e starebbero portando gli investigatori verso il nucleo di comando della banda. Le voci dei rapinatori entrati in azione mercoledì mattina sulla 131, registrate da telefonini e probabilmente anche dai sistemi di videoripresa della Vigilpol, indirizzano l’inchiesta verso personaggi noti alla Polizia di Stato per i precedenti specifici negli assalti ai furgoni portavalori. Stando a indiscrezioni si parla di una banda composta da barbaricini, gruppo principale, più esponenti del Goceano. Il pm Ermanno Cattaneo ha a disposizione elementi che consentono un lavoro serrato, su un numero di sospettati che va via restringendosi. Sempre stando al poco che trapela dalla Procura di Sassari, il personale della Squadra Mobile starebbe verificando l’alibi di diverse persone e ci sarebbero i primi riscontri.

Gli errori della banda

I banditi che hanno portato via circa quattro milioni dai blindati della Vigilpol, hanno commesso degli errori per eccessiva sicurezza. Davanti agli automobilisti hanno parlato e urlato, gli scambi di battute tra rapinatori sono stati diversi e sono stati uditi distintamente dai testimoni. Voci che sembrerebbero portare ad alcuni centri del Goceano. E non basta, perché nella fuga la banda ha lasciato numerose tracce. La Squadra Mobile di Sassari avrebbe affidato ai colleghi delle investigazioni scientifiche un borsone con all’interno delle banconote e degli oggetti. I rapinatori si sono sbarazzati della borsa nella fuga, perché non potevano rischiare di rallentare lo spostamento dalla zona dell’assalto al punto dove erano pronte le auto “pulite”. Altri elementi a disposizione del pm e degli investigatori.

Le cure mediche

La Polizia di Stato sta verificando le richieste di prestazioni mediche specialistiche per traumi di una certa gravità. Due banditi, uno in modo grave, sono rimasti feriti durante la rapina. Si parla di traumi e fratture dovuti a rovinose cadute. Anche questo è un elemento sul quale c’è una attenzione particolare da parte della polizia giudiziaria. L’assalto è stato condotto con tempi e modi da veterani delle rapine in strada, ma qualcosa è andato storto e per la Polizia è una breccia importante nel dispositivo allestito dalla banda per contrastare le indagini. Anche il furto dell’autocompattatore usato per bloccare i blindati sta fornendo elementi utili alla Polizia di Stato. Si parla di spostamenti del mezzo dal Nuorese all’hinterland di Sassari e gli investigatori starebbero tracciando i movimenti del camion allestito per la raccolta dei rifiuti.

I blindati Vigilpol

Dopo la rapina di mercoledì, Poste Italiane e gli istituti di credito avrebbero interrotto i rapporti con la Vigilpol. Almeno per quanto riguardo il trasporto valori nelle tratte interessate dal blitz dei banditi. I blindati presi di mira sono oggetto di verifica, non solo della Procura di Sassari, ma anche per tutti i profili civilistici e assicurativi legati alla rapina.

RIPRODUZIONE RISERVATA