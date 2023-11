I banditi in fuga lasciano a Elmas armi e munizioni 

Preparavano un assalto a un portavalori o pianificavano una rapina, magari con l’idea di portare via uno sportello bancomat. Sono alcune delle ipotesi investigative sui due inquietanti episodi avvenuti a Elmas e a Uta. Nella notte tra venerdì e ieri, sulla statale 130 a Elmas, una station wagon scura ha speronato una pattuglia dei carabinieri: due militari feriti (non gravi per fortuna) e mezzo dell’Arma fuori uso. E i malviventi, nell’allontanarsi, si sono liberati di un borsone: dentro armi (almeno due fucili), munizioni e passamontagna. E ci potrebbe essere un collegamento con quanto accaduto qualche giorno fa in un’azienda a Uta: il furto di due mezzi agricoli.

Perquisizioni e controlli

C’è il sospetto che si tratti della stessa banda e che fosse in programma qualcosa di grosso: un assalto a un blindato o una rapina, puntando a un obiettivo importante. Per questo le indagini dei carabinieri della compagnia di Cagliari e del nucleo investigativo provinciale, coordinate dalla Procura, vanno avanti nel più fitto riserbo vista la delicatezza del caso. Ieri le pattuglie dei militari erano impegnate in numerose ricerche tra Assemini, Sestu, Elmas e nelle campagne dell’hinterland cagliaritano. Si cerca in particolare una station wagon scura danneggiata nella parte posteriore sinistra.

L’incidente

I due militari della stazione di Sarroch attorno alla mezzanotte di venerdì hanno rischiato davvero molto. Erano diretti a Pirri per un intervento e sono passati dalla zona industriale di Macchiareddu: da Assemini hanno preso la statale 130. Nella rotatoria di Elmas si sono diretti verso la provinciale 2 che porta a Sestu. Qui c’è stato lo scontro con un’altra vettura. Nello schianto l’auto di servizio dell’Arma ha subito danni ingenti e i due militari hanno riportato ferite non gravi. La station wagon responsabile dell’incidente si è subito allontanata. Ma chi era a bordo – sembra due persone – si è fermato un istante per gettare qualcosa. Sono stati i colleghi della compagnia, avvisati dai militari feriti, a recuperare un borsone: dentro armi (almeno due fucili), munizioni e passamontagna. Il kit per un colpo è stato sequestrato. E gli inquirenti temono che una banda stesse preparando una rapina colpendo un obiettivo importante: un furgone portavalori o uno sportello bancomat.

Il collegamento

E sembra che ci possa essere un collegamento con il furto avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì nelle campagne di Uta: sono stati rubati alcuni mezzi dall’azienda agricola di Salvatore Floris, 83 anni, titolare della concessionaria Novauto, di Cagliari. È accaduto nella zona di San Tommaso, poco distante dal bivio della Provinciale 2. La scoperta è stata fatta dal fattore dell’azienda: si è accorto della sparizione di un trattore cingolato Fiat Vigneto e di un trattore gommato Same 45, completo di fresa. Il valore dei mezzi supera i 30mila euro. «Dopo l’utilizzo, venivano quotidianamente riposti in un ricovero completamente chiuso e assicurato con dei lucchetti e delle catene», spiega Floris. «La batteria del cingolato e il liquido necessario alla partenza rapida venivano rimossi ogni sera, l’altro mezzo era dotato di un sistema di antifurto, con una chiave particolare in acciaio per bloccare le ruote». Tutto inutile. I due trattori sono stati portati via, fino a raggiungere la pedemontana. La denuncia è stata presentata ai carabinieri della stazione di Uta. Ora le indagini sono portate avanti dalla compagnia di Cagliari che si sta occupando del ritrovamento delle armi.

