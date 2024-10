«I banditi avevano taser e fascette» 

Quando pochi minuti durano un’eternità, e il peso di quanto subito, anche dopo qualche giorno, si fa sentire. Se lo sta scrollando di dosso, Roberta Matzuzzi, titolare del centro scommesse che nella sera di mercoledì ha subito una rapina a mano armata.

Lei e il marito Dino Deiana ne portano ancora i segni. Lui in ospedale con diversi ematomi alla testa, lei in grado di camminare, va sempre avanti

Il racconto

«Sto in piedi per non buttarmi giù; non mi posso fermare, non me lo posso permettere per tutti quelli che ci vogliono bene. Non posso muovere la spalla, il collo mi fa male» racconta raggiunta al telefono, mentre non si ferma. Il negozio in questi giorni è chiuso, ma lei ha tanto a cui pensare: «Devo sentire e incontrare i Carabinieri, stare accanto a mio marito, che è ricoverato in ospedale».

La mente non ritorna volentieri a quei pochi istanti ma i ricordi sono vividissimi. «Sono entrati in tre, avevano pistole, forse giocattolo, e maschere. Ma prima di tutto hanno chiuso la porta, di solito tengo aperto. Sono stata io la prima a fermarli, ho urlato: ma che c … fate?». Poi è stato il turno del marito, che ha reagito anche lui, il corpo che si muove da solo, uno spintone contro uno dei malviventi. Lui si ferma lì quasi tutte le sere, per tenere compagnia alla moglie in un’attività tutta a conduzione familiare.

L’aggressione

Il resto sono minuti concitati di botte, tentativi di divincolarsi, i banditi prendono circa 1800 euro, ma sono messi definitivamente in fuga con un colpo di zirogna, una frusta ricavata secondo le tradizioni antiche, dai visceri essiccati di un bovino: «Era lì per caso», spiega Roberta, «un regalo». E del resto, nel piccolo negozio si respira aria di famiglia: «Qui è tutto nostro, ogni mobile, ogni monitor, tutto comprato con sacrifici, la passione e l’impegno di anni. Nessuno ci ha regalato qualcosa». In via Cagliari hanno aperto nel 2017, ma questa passione c’è da tempo: «prima eravamo in un’altra strada di Sestu, meno centrale. Questo sembra il posto ideale, una via con molto traffico in uscita dalla cittadina, tanti negozi, vicino c’è pure la banca. Non era mai successo nulla di simile».

«Rifarei tutto»

Ma, lei, ripensandoci, ha pochi dubbi: «Rifarei quello che ho fatto? Sì, credo di sì. È stato l’istinto, non solo di difendere quel poco che abbiamo, ma anche noi stessi. Avevano fascette per legare, un taser che dà scosse stordenti, chissà che avevano in mente. Sono convinta che poteva andare peggio». Le urla e il trambusto hanno richiamato l’attenzione dei vicini. Ieri, in tanti ancora commentavano l’accaduto, e qualcuno si spingeva all’ipotesi che gli autori siano clienti che si rifanno dopo una scommessa persa.

Roberta Matzuzzi non fa ipotesi: «Non so chi possano essere, forse tossicodipendenti perché erano molto nervosi». Le serrande del negozio, a monito quasi dell’accaduto, per ora sono abbassate: «Sto sbrigando qualche incombenza burocratica», continua la donna, «ma voglio riaprire presto, lunedì, al più tardi martedì». A sostenerla troverà la stragrande maggioranza degli onesti, che davanti al crimine non si arrendono.

RIPRODUZIONE RISERVATA